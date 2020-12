Poggio Rusco, arrestato per maltrattamenti in famiglia

POGGIO RUSCO Nel corso della notte i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano (MN) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 32 anni, domiciliato in Poggio Rusco (MN), per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, nel corso del tardo pomeriggio, accecato dalla gelosia, si scagliava contro la convivente, 44enne del posto, e dopo una prima fase di urla ed umiliazioni passava alle vie di fatto percuotendola con schiaffi, calci e pugni in più parti del corpo. La donna, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, si rinchiudeva in un locale dell’abitazione condivisa, allertando col proprio telefono cellullare i Carabinieri. Di lì a poco giungevano sul posto i Carabinieri di Borgo Mantovano che trovavano l’uomo ancora in casa e, dopo approfonditi accertamenti, procedevano al suo arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nelle prime ore di oggi il maltrattante veniva associato presso la Casa Circondariale di Mantova in attesa dell’udienza di convalida. La vittima, invece, dopo essere stata medicata presso l’ospedale di Borgo Mantovano ritornava a casa con ecchimosi sparse sul corpo ed un referto medico di gg. 8 di prognosi.