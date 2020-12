Calcio dilettanti, verso le elezioni Crl – Tozzo (Asola) in campo con Tavecchio: “Con lui maggior peso a Roma per combattere la riforma”

ASOLA Il presidente dell’Asola, Massimo Tozzo, ha deciso di sostenere la candidatura di Carlo Tavecchio e non fa mistero che la scelta è dipesa dal fatto che con l’ex numero uno della Figc è scesa in campo anche Paola Rasori. Un fattore, questo, che potrebbe spostare gli equilibri nella nostra provincia e raffreddare l’iniziale entusiasmo per l’altro candidato alla guida del Crl, il bresciano Alberto Pasquali. Galeotto, in tal senso, è stato il pranzo di Natale della società biancorossa nel corso del quale la ex vicepresidente del Crl ha convinto Tozzo ha candidarsi per la carica di Delegato Assembleare appunto nella squadra di Tavecchio. «Paola – racconta il patron dell’Asola – è sempre stata vicina alle società mantovane e ci ha ben rappresentato a Milano in tutti questi anni nei quali abbiamo condiviso il nostro percorso nel mondo del calcio. Ho raccolto l’invito a candidarmi proprio per una questione di stima e fiducia nei suoi confronti. E in un periodo così difficile e delicato per tutto il movimento, credo sia giusto che ognuno faccia la sua parte per quanto gli è possibile». «Ho grande stima anche per Pasquali – prosegue Tozzo – vedo inoltre che i programmi di entrambi i candidati sono molto simili per cui sono le persone, a mio avviso, che possono fare la differenza. La battaglia da combattere, tutti insieme, riguarda la sciagurata riforma dello sport che rischia di mettere in ginocchio molte società. E credo che Tavecchio, con la sua esperienza e le sue conoscenze, possa avere maggior peso a Roma nelle stanze dei bottoni».