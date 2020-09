Baroni e il Vangelo secondo Grandi

MANTOVA – Lasciamo che i morti seppelliscano i morti” ha scritto in un post sul proprio profilo facebook Alberto Grandi della lista Mantua a proposito della mozione della deputata di Forza Italia Annalisa Baroni riguardo al Progetto Te. Un post che ha subito suscitato la levata di scudi dei sostenitori della Baroni e non solo. «Quella frase è una citazione del Vangelo secondo Matteo che era stata ripresa anche da Aldo Moro in un suo famoso discorso del 1963 – precisa al riguardo lo stesso Grandi -. Non volevo certo augurare la morte ad Annalisa Baroni; volevo semplicemente dire che la Baroni è finita politicamente insieme a ciò che rappresenta. Ci vuole cultura storica e politica se si vuole fare polemica su cose del genere – aggiunge -. Invece di fare lo screenshot dei miei post su facebook e poi darli in pasto agli “amici” forse era meglio contattarmi, io avrei risposto direttamente». Pochi giorni fa Grandi era stato coinvolto in un’altra polemica via social con un suo post sulla vicenda dei festini a luci rosse con droga e minorenni che vedono implicato un esponente leghista bolognese. In quel caso aveva scatenato la reazione dei Giovani della Lega di Mantova. «Ammetto che quella frase era un po’ sopra le righe – dice Grandi -. Sono abituato a dire quello che mi viene in mente, anche citazioni bibliche, e se mi dovessero processare per avere citato il Vangelo voglio essere processato insieme a Gesù e San Matteo».