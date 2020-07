Scontro auto-moto a Valdaro, grave il centauro 31enne ricoverato in coma a Brescia

MANTOVA – Incidente questa mattina poco dopo le 7 nella zona di Valdaro, in via Colombo. Lo scontro è stato tra un auto, alla cui guida c’era E.A. 52 anni, e uno scooter condotto da B.D. 31 anni. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal mezzo per 5 metri, che è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali di Brescia dov’è arrivato in coma e intubato. Illeso il conducente della vettura. Sul posto anche una pattuglia della Polstrada e un’ambulanza della Croce Verde.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO