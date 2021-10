Calcio serie C – Mantova, altro turnover in vista per contrastare il SudTirol

MANTOVA Serve una vittoria scaccia crisi, ma visto il Mantova delle ultime giornate, per ottenerla serve un miracolo. Domani i biancorossi sono attesi da una delle gare più difficili della stagione, contro il SudTirol. Un solo gol subito nelle prime 10 giornate di campionato. Basta questo dato per far riflettere. Anche se non è una squadra che segna molto: appena 11, uno in più rispetto ai virgiliani. Verrebbe da dire troppo pochi per una formazione che punta al vertice, ma a far la differenza appunto è il numero di gol subiti. Il Mantova in qualche modo dovrà cercare di abbattere il muro difensivo tirolese per non allungare ulteriormente il tunnel della crisi e soprattutto ritrovare fiducia a livello di gruppo. Quei punti che possono rincuorare lo spirito dei giovani, i primi ad accusare, forse, in questo momento, la pressione che ha addosso il Mantova. Non tanto quella dei tifosi, che sembrano reagire con la più totale indifferenza, ma per il fatto di dover tornare a tutti i costi al successo. Una squadra che fino ad oggi ha raccolto una sola vittoria, non può avere che un solo obiettivo. O per lo meno deve provarci, cercando di trovare qualche idea di gioco, venuto meno nelle ultime gare. Sarà importante capire se Lauro vorrà riprovare ancora con il 3-4-3 visto mercoledì a Trieste, se ritornare all’origine con il 4-3-3 o se provare magari un 4-4-2, ancor più equilibrato. Lecito attendersi anche qualche cambio. Di fatto quello di mercoledì è stato un turnover mascherato dal cambio di modulo. A livello di singoli, non erano poi molte le novità. Per esempio, domani potrebbe arrivare un’altra chance per Bucolo. Un giocatore considerato centrale nello scacchiere del Mantova in estate e mai impiegato se non in qualche spezzone di gara e contro la Juventus, dove non ha certo brillato. Se Lauro dovesse dare un’altra chance a Bucolo, potrebbe riproporre il centrocampo visto contro la Juve con Messori che torna a fare la mezzala insieme a Gerbaudo, che rientra dalla squalifica. In difesa nel caso in cui il Mantova dovesse tornare a 4 a sinistra potrebbe non partire dal 1’ Darrel. Il baby del Verona, è sotto gli occhi di tutti, sembra essere fuori condizione e anche tecnicamente è lontano parente del giocatore visto nelle prime gare di campionato. Ecco, quindi, che nell’ottica delle quote, Lauro potrebbe optare per Vaccaro. A destra invece ci spera Bianchi, anche se Lauro sembra preferire Esposito. E davanti? Guccione e De Cenco non possono essere risparmiati e quindi l’unico dubbio sembra essere a sinistra. Bertini potrebbe essere premiato dopo il gol a Trieste, ma potrebbero esserci buone possibilità anche per Piovanello.

Tommaso Bellini