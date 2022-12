Calcio Serie C – Mantova, che peccato: con la Pro Vercelli finisce 3-3

MANTOVA Pareggio rocambolesco al Martelli tra Mantova e Pro Vercelli. Un match dalle mille emozioni e capovolgimenti di fronte. I piemontesi sono passati in vantaggio all’8′ con Saco. Immediato il pari biancorosso con una deviazione di Della Morte su corner di Guccione. Nel secondo tempo il Mantova mette la freccia con Yeboah al 57′, ma la Pro fa 2-2 con il neoentrato Gatto al 74′. Non è finita: Pierobon fa esplodere al Martelli all’80’, ma ancora Gatto lo gela tre minuti dopo. Da segnalare nel finale una traversa di Paudice. Il Mantova resta in zona play out. Sabato prossimo alle 14.30 trasferta a Padova.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Terzultimo impegno per il Mantova nel 2022: i biancorossi ospitano la Pro Vercelli con l’obiettivo di dare un seguito al successo di sette giorni fa in casa del Renate. Finora il Mantova non ha mai vinto due partite consecutive e ci proverà coi piemontesi, a loro volta reduci da una vittoria prestigiosa, contro l’ex capolista Pordenone. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-PRO VERCELLI 3-3

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Procaccio (61′ Pierobon); Guccione, Yeboah (82′ Paudice), Mensah. A disp.: Tosi, Napoli, Ejjaki, Cozzari, Panizzi, Fontana, Darrel, Pacurar, Silvestro. All.: Corrent.

PRO VERCELLI (4-3-3): Valentini; Iezzi (73′ Renault), Cristini, Perrotta, Anastasio (86′ Clemente); Emmanuello, Saco, Iotti (86′ Calvano); Della Morte, Arrighini (57′ Comi), Mustacchio (73′ Gatto). A disp.: Lancellotti, Rigon, Masi, Corradini, Gheza, Febbrasio, Silvestro, Guindo. All.: Paci.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza (assistenti: Colaianni di Bari e Andreano di Foggia)

RETI: 8′ Saco, 10′ aut. Della Morte, 57′ Yeboah, 74′ e 83′ Gatto, 80′ Pierobon

NOTE: Ammoniti: Anastasio, Iezzi, Yeboah, Ceresoli. Calci d’angolo: 7-6. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Quattro minuti di recupero.

90′ Della Morte in contropiede grazia Chiorra non centrando la porta da ottima posizione.

89′ Sul settimo corner battuto dal Mantova, Gerbaudo prova la bomba dal limite dell’area, ma la mira è sbagliata.

88′ Traversa di Paudice!

88′ Occasione per Guccione, ma Valentini devia in corner.

83′ Di nuovo pareggio della Pro Vercelli. Ancora Gatto che spinge in rete una respinta di Chiorra su conclusione di Della Morte.

82′ Esce Yeboah, entra Paudice.

80′ Gooooooool del Mantovaaaaa!!!!!!!!! A segno Pierobon di testa su cross dalla bandierina di Guccione.

79′ Occasione Mantova con un colpo di testa di Mensah deviato in corner di Valentini.

77′ Punizione di De Francesco dalla sinistra, tiro diretto in porta, Valentini ci arriva.

74′ Pareggio della Pro Vercelli. Cross dalla destra di Iotti e colpo di testa di Gatto, Chiorra tocca ma la palla carambola il palo e scivola in rete.

71′ Uscita avventurosa di Chiorra, il pallone danza vicino alla linea di porta. Iotti allontana la minaccia.

68′ Gerbaudo prova la mezza rovesciata al volo ma manca il pallone.

64′ Doppia ammonizione per Ceresoli e Yeboah, mentre la Pro Vercelli ha alzato i ritmi in cerca del pari.

61′ Primo cambio per il Mantova: esce Procaccio, entra Pierobon.

59′ Procaccio sfiora il tris con un tiro a giro dal limite dell’area, deviato in corner da un difensore.

57′ Gooooool del Mantova!!!!!!! C’è un cross di Mensah dalla sinistra, colpo di testa di Yeboah e deviazione maldestra di Perrotta a un passo dalla linea di porta che fa carambolare il pallone in rete.

56′ Gollonzo della Pro Vercelli annullato per fuorigioco.

53′ Su calcio d’angolo di De Francesco c’è un tocco di braccio di Iezzi, ma l’arbitro fa proseguire.

51′ Altra occasione per i biancorossi. Gerbaudo da fuori area, conclusione potente e alta di poco.

50′ Colossale occasione fallita dal Mantova!!! Mensah avanza palla al piede, allarga per Yeboah, la palla arriva a Guccione che solo davanti al portiere esplode il destro ma la palla viene deviata da Mustacchio sulla linea di porta.

Comincia la ripresa con gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. Pareggio sostanzialmente giusto finora, a tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

32′ Azione manovrata del Mantova in area avversaria. Nulla di fatto, ma i biancorossi stanno tenendo bene il campo.

29′ Fase equilibrata. La partita resta aperta.

23′ Emmanuello da fuori area, palla abbondantemente alta.

19′ Occasionissima Mantova! Mensah in mezzo per Guccione, gran sventola del capitano diretta in porta, ma Procaccio si trova sulla linea del pallone e sfortunatamente devia fuori.

16′ Piove a dirotto al Martelli, ma il terreno di gioco tiene bene.

12′ Pro Vercelli in avanti con un tentativo di Mustacchio, palla alta.

10′ Pareggio del Mantova!!!!!!!!! Calcio d’angolo e deviazione in mischia di Della Morte, pressato da Yeboah, che sorprende il portiere ospite.

8′ Pro Vercelli in vantaggio: colpo di testa di Saco, liberissimo in area, su cross dalla destra.

5′ Contropiede del Mantova: Guccione lancia Mensah, ma l’azione rallenta, i difensori piemontesi recuperano e l’occasione sfuma.

2′ Pro Vercelli all’arrembaggio in questi primi secondi di gara.

1′ La Pro Vercelli batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa, Pro Vercelli in bianco.

Giornata fredda e piovosa al Martelli.