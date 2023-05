Moglia – Festa “intergenerazionale”: successo oltre le più rosee aspettative

Moglia Una festa intergenerazionale, per coinvolgere persone di ogni età, giovani e meno giovani: ad organizzare questo evento svoltosi al ristorante cinese Yang di Moglia, sono state alcune intraprendenti ragazze del posto e altre provenienti da diverse provincie vicine: Cyndi Yang, Mariachiara Barbi, Annalisa Mediani, Miriam Remondi, con il supporto tecnico di Lorenzo Garimberti, e Isabella Fortunato, e con l’aiuto anche di Cinzia Ribaldini. Ad unire le varie generazioni presenti all’evento hanno provveduto queste dinamiche ragazze che, complice la musica, il buon cibo e una ottima dose di allegria, hanno coinvolto tutti quanti, in canti, brindisi e balli.

I giovani hanno visto i più anziani come amici con cui condividere belli e sani momenti di compagnia, con ragazzi così il futuro lo possiamo immaginare molto migliore e più positivo. All’evento erano presenti anche sindaco e vicesindaco di Moglia ed anche alcuni assessori, coinvolti pure loro in questo clima di sana e gioviale allegria.