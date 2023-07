Calcio serie C – Tutti a Mantovanello per l’Acm. Oggi inizia un’altra storia…

Mantova Si ricomincia. Il Mantova finalmente riaccende i motori in vista della prossima stagione, che vedrà i biancorossi impegnati ancora in Lega Pro, dopo la riammissione che verrà ufficializzata tra una decina di giorni. In casa Mantova si ricomincia con il sorriso stampato in volto. Un sorriso di speranza e buon auspicio, che due mesi fa, a poche ore di distanza dalla retrocessione in Serie D, sembrava impossibile immaginare. Due mesi che sono passati davvero in fretta, con tanti cambiamenti. Su ogni fronte. Quelli che aveva promesso patron Piccoli, per permettere all’Acm di cominciare un nuovo ciclo. L’arrivo di Botturi, ha rappresentato un vero e proprio uragano. A lui, Piccoli, ha affidato il compito di ribaltare completamente il club come un calzino, in ogni settore. Cambi sul fronte tecnico, con l’approdo di mister Possanzini e il suo staff che l’ha seguito dal Brescia. Così come sono arrivate nuove figure, tra cui quelle di Marchesi, nuovo team manager, il ritorno di Marocchi nel ruolo di addetto all’arbitro. Cambio anche al timone del vivaio, con l’arrivo di Fioretto dall’Atalanta. E poi il mercato, con le conferme di tre giocatori della passata stagione Monachello, Panizzi e Mensah. E poi un esercito di giocatori con nomi importanti come quelli di Festa, Burrai, Redolfi Galuppini (che ieri ha sostenuto le visite mediche), oltre ai promettenti Fedel, Radaelli, Fiori, Debenedettie a tutti gli altri che si ritroveranno questa mattina all’Hotel Novecento a Pegognaga e poi nel pomeriggio tutti al lavoro a Mantovanello, dalle ore 17, che sarà aperto a tutti i tifosi biancorossi. Ieri intanto è stato ufficializzato anche Brignani, che ha firmato un biennale. Ieri Botturi ha messo a segno altri due colpi per il centrocampo: si tratta del classe ‘99 Cristiano Bani, dal Catania, con esperienze importanti in C e il 2022 David Wieser, mezzala di proprietà dell’Inter, l’anno scorso alla Pro Sesto. Ora sarà il campo a dire dove potrà arrivare davvero questo Mantova. In ogni caso c’è da dimenticare annate davvero amarissime per i tifosi biancorossi, che la società vuole coinvolgere in questo nuovo progetto, per creare un ambiente diverso rispetto a quello ostile dell’anno scorso. Giù i veli. Da oggi si torna a correre verso nuovi orizzonti. Possibilmente gloriosi.

Tommaso Bellini