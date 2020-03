Un aiuto economico alle famiglie per la retta degli asili nido privati

CURTATONE – Un contributo economico per le famiglie i cui figli frequentano gli asili nido privati. Questo quanto stabilito dai Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello dopo gli aiuti annunciati nelle scorse settimane per gli asili comunali.

Un gesto nato per mostrare la vicinanza alla popolazione in questo difficile momento, che non trova precedenti: per questo motivo le amministrazioni comunali di Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello hanno deciso di mettere a disposizione per il corrente mese di marzo 150 euro a bambino, da erogare alle famiglie residenti che abbiano figli che frequentano gli asili nido privati. Contributi di cui saranno i diversi Comuni a fornire indicazioni su modalità e le tempistiche di corresponsione.

«Dopo aver dato in precedenza un sostegno alle famiglie i cui figli frequentano gli asili comunali siamo ora molto felici di poter offrire un aiuto economico concreto anche a quelle con bambini iscritti ai nidi privati», ha affermato il sindaco di Curtatone Carlo Bottani. Soddisfatti dell’iniziativa anche i primi cittadini di Borgo Virgilio e Porto Mantovano, Francesco Aporti e Massimo Salvarani, che hanno sottolineato la rilevanza dell’intervento «per l’unità decisionale evidenziata dai quattro Comuni situati a ridosso del capoluogo nell’intraprendere tale importante azione sinergica».

Parole positive anche quelle espresse dal primo cittadino di San Giorgio Bigarello Beniamino Morselli che ha elogiato «l’iniziativa concretizzata di comune accordo e messa in piedi senza esitazione alcuna in un periodo di particolare difficoltà e sacrificio per tutti».

Il contributo, come detto, arriva alla luce del difficile momento storico che si sta vivendo a causa dell’emergenza da Coronavirus che ha modificato gli stili di vita di molte famiglie, comportando anche gravi conseguenze a livello economico. Una situazione cui le amministrazioni comunali hanno cercato di fare in parte fronte.