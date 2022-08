DJ Matrix pronto ad infiammare Sabbioneta

SABBIONETA Venerdì 26 agosto sarà il giorno dell’ultimo grande evento dell’estate sabbionetana prima dell’arrivo del mese di settembre, che vedrà nuovi importanti appuntamenti nella “città ideale”. L’associazione Sabbio Pro Events, dopo il successo del “Sabbio Summer Fest” a luglio, organizza la prima edizione di “Summer End” in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per l’occasione Piazza Ducale si trasformerà in discoteca, per una serata dedicata ai giovani e giovanissimi del territorio. Ad animare il pubblico sarà DJ Matrix, artista di fama internazionale che ha inserito Sabbioneta nel suo tour estivo, che ha toccato i più importanti club delle località di villeggiatura e delle città italiane. Autore di brani di grande successo come “Voglio tornare negli anni 90”, “Tu vivi nell’aria”, “Courmayeur”, “La tipica ragazza italiana”, arriva per la prima volta a suonare a Sabbioneta. Ad aprire la serata sarà il DJ sabbionetano Mauro Ampollini, da anni impegnato nelle più importanti discoteche del territorio. L’evento inizierà alle 21 e si concluderà a mezzanotte. L’ingresso alla piazza sarà da via Scamozzi, costerà 10 euro e comprende una consumazione presso le attività di Piazza Ducale (l’ingresso all’area della festa è gratuito prima delle 19.30 e per i residenti delle vie interessate dalla modifica della viabilità). <<Per l’occasione – spiega l’amministrazione – saranno adottate misure di sicurezza preventiva, come il divieto di sosta e transito su Piazza Ducale e nelle vie limitrofe a partire dalle ore che precedono l’evento (in particolare via Briziano e via Foà), mentre gli edifici pubblici e privati che si affacciano sulla Piazza Ducale saranno protetti da apposite transenne. Un servizio di sicurezza dedicato impedirà l’accesso all’area della festa ai minori di 16 anni (se non accompagnati da genitori) e a bottiglie o bicchieri in vetro>>. La viabilità sarà ripristinata a conclusione dell’evento e comunque entro il sabato mattina. <<Una bella occasione – afferma il sindaco Marco Pasquali – per riportare i giovani e giovanissimi a vivere il centro storico. L’iniziativa nasce da un gruppo di ragazzi sabbionetani che hanno pensato a questo nuovo evento per animare la città, portando nel suo cuore anche la voce dei più giovani, il loro entusiasmo e la loro voglia di svago. Ad una verifica della fattibilità dell’evento, con tutte le tutele che un centro storico delicato come il nostro richiede, ci siamo attivati con Sabbio Pro Events per la miglior riuscita possibile della manifestazione, tutta nuova per Sabbioneta. Sono certo che tutti potranno convincersi della bontà di questa iniziativa, che torna a dare spazio ai giovani partendo proprio dal loro spirito di intraprendenza>>. La serata vedrà la partecipazione di “MC Security”, Protezione Civile Città di Asola, Polizia Locale e Carabinieri di Sabbioneta, volontari comunali e dell’associazione organizzatrice.