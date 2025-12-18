Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti show: 3-0 al Sassari e titolo d’inverno

SASSARI La Brunetti Castel Goffredo è campione d’inverno. Un titolo platonico, ma comunque indicativo della superiorità delle goffredesi. Vedere per credere la facilità con cui le ragazze di Laghezza si sono sbarazzate della vicecapolista Sassari nell’incontro di cartello della quinta e ultima giornata del girone di andata. Nel big match in terra sarda è finita 3-0. Una vittoria mai in discussione. «In effetti – ha detto il presidente Franco Sciannimanico – questa partita è andata oltre il 3-0 finale. Le nostre atlete sono state perfette e nulla hanno concesso alle avversarie. Siamo campioni d’inverno, con pieno merito».

SASSARI-BRUNETTI CASTEL GOFFREDO 0-3

Tatiana Garnova-Bernadette Szocs 0-3 (7-11, 6-11, 4-11); Irina Ciobanu-Andreea Dragoman 0-3 (10-12, 5-11, 7-11); Elena Rozanova-Nicole Arlia 0-3 (10-12, 9-11, 3-11).

SASSARI Tatiana Garnova, Irina Ciobanu, Elena Rozanova. All.: Mondal Provas.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Nicole Arlia. All.: Alfonso Laghezza.

ARBITRO Emilia Pulina.