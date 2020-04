Abeo al fianco dell’Asst di Mantova nella lotta al Coronavirus

MANTOVA La biologa Alessia Ballotari, dipendente di Abeo, si occuperà della selezione e dello screening dei potenziali donatori guariti da Covid-19 (guarigione clinica da almeno 2 settimane e due tamponi naso-faringei negativi eseguiti ad almeno 24 di distanza uno dall’altro), in collaborazione con i colleghi dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, diretta da Massimo Franchini.

L’attività della professionista si aggiunge a quella che già svolge da alcuni anni nell’ambito di una convenzione fra Abeo e ASST, come referente del centro donatori di Mantova per la ricerca di cellule staminali emopoietiche, arruolamento di donatori di midollo osseo, donatrici di sangue cordonale.

I donatori di plasma convalescente vengono arruolati dopo essere stati sottoposti a test per la ricerca di anticorpi neutralizzanti e poi sottoposti a plasmaferesi. Attualmente sono oltre 50. ASST sta ricevendo numerose telefonate da pazienti guariti, anche da regioni vicine alla Lombardia (Veneto, Emilia Romagna), dove non è ancora partito il protocollo per la donazione del plasma convalescente. Da ogni donazione di plasma di 600 ml si ricavano due dosi terapeutiche da 300 ml ciascuna che servono per curare altrettanti pazienti affetti da gravi forme di COVID-19.