Bozzolo, chiuso l’Eurospin per un caso positivo

BOZZOLO Son state ore di apprensione quelle che ieri la cittadinanza di Bozzolo ha vissuto dopo che al supermercato Eurospin è stato accertato un caso di contagio da Coronavirus. Da parte sua, dopo la notizia, la direzione dell’attività commerciale ha provveduto a disporre un intervento di sanificazione che permetterà la riapertura già da domani con nuovo personale.

«Posso garantire di avere sentito il responsabile dell’unico supermercato di Bozzolo e di confermare che, dopo un contatto “positivo”, la struttura è in fase di completa sanificazione e lunedì sarà operativa», queste le parole del sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio che tranquillizza i cittadini circa il caso di positività al Covid-19 registrato alll’Eurospin. La notizia, infatti, ha comprensibilmente messo in allarme la cittadinanza spaventata dalla possibilità di un contagio o di un aumento dei casi nel Comune.

A tranquillizzare sull’accaduto sono gli stessi vertici dell’attività ed il sindaco che annunciano come da domani il negozio sarà nuovamente aperto al pubblico ma con personale nuovo mentre quello fino a ieri in servizio sarà sottoposto alla quarantena volontaria per quindici giorni (a partire da ieri) come previsto dalle norme anti diffusione del Coronavirus. Intanto, per garantire la sicurezza dell’utenza e dei dipendenti che entreranno in servizio, tra ieri e oggi sarà realizzato un intervento di disinfezione in tutto il locale.

Una preoccupazione, quella del contagio, che si aggiunge al fatto che l’Eurospin è l’unico supermercato del Comune, nonchè punto di riferimento per molti dei pesi limitrofi.

Intanto, da parte sua, il sindaco garantisce la massima attenzione sul tema.