Braccio di ferro tra Fontana e Zingaretti

MILANO “Caro presidente Zingaretti, forse lei

dovrebbe fare piu’ attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io

non ho accusato ne’ lei, ne’ la sua Regione. Ho semplicemente

fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di

certa stampa, a seconda di chi governa”.

Lo scrive il presidente Attilio Fontana in una nota diffusa

dalla Regione Lombardia.

“Trovo infatti che la vostra delibera, cosi’ come la nostra –

prosegue Fontana – partano dalla stessa ratio: isolare i

pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da

reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei

posti letto, voi per spostarli dalle Rsa”.

“Identici – conclude il governatore della Lombardia – sono i

requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che

avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici

dedicati. Quindi per riprendere le sue parole ‘nessuna

promiscuita’, nessuna facilita’ nel contagio’. Trovo pertanto

inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione ‘nessun caso

Lombardia, nel Lazio'”.