Chiusi in casa in quarantena: ecco le indicazioni per la raccolta differenziata

MANTOVA – Mantova Ambiente informa che l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito indicazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti domestici per le persone in isolamento domiciliare, poiché risultate positive o in quarantena obbligatoria, causa infezione Covid-19. Tutti i rifiuti prodotti (compresi quelli normalmente differenziati, quali carta, plastica vetro e così via) vanno raccolti insieme all’interno di due o più sacchetti, possibilmente resistenti, posti ben chiusi nel contenitore dedicato (bidone o sacco grigio). Fazzolettini di carta, mascherine, guanti, teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. I sacchetti vanno poi chiusi indossando i guanti e avendo poi cura di gettare questi ultimi in nuovi sacchetti.