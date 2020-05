Controlli anti diffusione Covid: arrestato un rumeno senza il permesso di entrare in Italia

PIUBEGA – I Carabinieri della Stazione di Piubega, nella tarda mattinata di sabato 9 maggio, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, durante il controllo di un autoarticolato in sosta presso un’area parcheggio di Piubega, hanno arrestato M.D. 41enne originario della Romania, autotrasportatore e senza fissa dimora in Italia, in quanto è risultato gravato di divieto di ingresso nel territorio italiano per cinque anni. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed ora dovrà rispondere per il reato di espulsione od allontanamento dallo stato italiano.