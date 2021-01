Calcio Serie C – Mantova, un mese di fuoco per scoprire le carte

MANTOVA Otto partite in un mese. È un cammino bello impegnativo, quello che attende il Mantova da qui a fine febbraio. Ma, soprattutto, sarà l’occasione per mettere alla prova i biancorossi contro le big del girone: Padova, Perugia e Sambenedettese, da affrontare una dopo l’altra dal 4 al 14 febbraio, in un temibile trittico che molto dirà sulle ambizioni dell’Acm. Diciamo questo perchè, com’è noto, il rendimento di Guccione e compagni contro le squadre che li precedono in classifica non è stato finora entusiasmante: una vittoria (peraltro larghissima) col Perugia, un pareggio col Modena, quattro sconfitte contro Padova, Sambenedettese, Sudtirol e Cesena. Totale: 4 punti conquistati sui 18 disponibili.

C’è quindi curiosità per questa sorta di “esame di riparazione” che il girone di ritorno offre. Il Mantova, sebbene inferiore sulla carta a quasi tutte le squadre che lo precedono, può invertire il trend. Prima del trittico di cui sopra, tuttavia, i biancorossi sono chiamati a incamerare altri punti-salvezza (o play off, fate voi) contro Fermana e Carpi. Quella di domenica contro i marchigiani è una gara delicata, perchè il Mantova non vince in casa dal 29 novembre e sbloccarsi al Martelli diventa dunque fondamentale.

Dopo la Fermana, i biancorossi avranno 7 giorni (forse 8 se la rifinitura si svolgerà il giorno della partita) per prepararsi al match di Carpi, in programma lunedì 1 febbraio alle ore 21. Gli emiliani, che ieri hanno esonerato l’allenatore, giungeranno a questo appuntamento con un calendario ingolfato di recuperi (due giorni fa quello col Matelica, mercoledì prossimo con la Feralpi, da definire quello col Padova). Al di là di questo, e al di là della sconfitta dell’andata, il Carpi si presenta come avversario abbordabile, ancorchè ideale per “preparare” il Mantova ai tre match successivi, contro le big di cui parlavamo all’inizio. Nello specifico, Mantova-Padova andrà in scena giovedì 4 febbraio, Perugia-Mantova domenica 7 e Mantova-Sambenedettese domenica 14 (tutti alle 17.30). A chiudere febbraio saranno Matelica-Mantova giovedì 18, Mantova-Fano domenica 21 e Imolese-Mantova domenica 28. Insomma, sarà un mese ad alta tensione. Che ci farà capire, una volta per tutte, dov’è diretta l’Acm.