Danneggia l’auto del vicino. Incastrato dalle telecamere e denunciato dalla Polizia locale

MANTOVA La scorsa settimana, la Polizia locale di Mantova ha smascherato l’autore di un danneggiamento di un’autovettura grazie alle telecamere di videosorveglianza. I fatti risalgono alla fine del mese di luglio, era poco prima di mezzanotte, quando un residente del quartiere Paiolo parcheggiava la propria autovettura in strada per poi fare rientro a casa. Dopo pochi minuti, una persona di sesso maschile, vicino di casa del proprietario del veicolo, si avvicina all’auto e con una chiave provocava una profonda incisione sulla fiancata. Il proprietario del veicolo, il giorno dopo, accortosi del danno, si presentava presso gli uffici della polizia locale per denunciare il danneggiamento patito. La Polizia locale avviava subito le indagini e, grazie anche all’impianto di videosorveglianza presente nella zona dove si è verificato l’episodio, è riuscita ad individuare l’autore del danneggiamento. Lo stesso, messo alle strette e visti gli elementi inconfutabili raccolti dalla Polizia locale, non poteva fare altro che ammettere di essere stato l’autore del danneggiamento e risarcire il danno, che ammonta ad oltre mille euro. Il danneggiamento è stato messo in atto senza alcun particolare motivo. Comunque M.M., residente a Mantova, di anni 45, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento.