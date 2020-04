Fornisce falsa autocertificazione, nei guai 30enne di Canneto

CANNETO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, a conclusione di attività d’indagine, in relazione alle norme stabilite con il Decreto Legge 8 marzo 2020, emanato per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, hanno denunciato in stato di libertà P.F., 30enne residente a Canneto sull’Oglio e domiciliato in Redondesco, in quanto responsabile dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale. Era il 14 aprile quando il 30enne, controllato su una pubblica via da una pattuglia di Carabinieri durante il periodo di isolamento fiduciario domiciliare, forniva un’autocertificazione risultata mendace.

P.F., con procedimento a parte, sarà anche sanzionato per non aver rispettato le norme relative al contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19.

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere fanno sapere che i controlli saranno sempre più intensi su tutto il territorio dell’alto mantovano.