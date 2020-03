Coronavirus, le aziende sul Lungorio consegnano a domicilio agli anziani

MANTOVA I produttori aderenti al mercato sul Lungorio del sabato mattina si rendono disponibili a portare la spesa a casa agli anziani, che non hanno la possibilità di presenziare al mercato.

“Siamo pienamente consapevoli delle restrizioni imposte dalle ordinanze comunali, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma allo stesso tempo abbiamo ben presente la funzione anche sociale insita nella mission dei nostri agrimercati – commenta Giuseppe Groppelli, presidente di Agrimercato e Campagna Amica Mantova -. Per questo abbiamo pensato di rispondere innanzitutto alle necessità degli anziani, portando loro la spesa a domicilio in un frangente in cui sono invitati a esporsi il meno possibile all’esterno”.

Una sperimentazione che potrebbe anche strutturarsi in via definitiva come modalità di vendita dall’elevato carattere socio-assistenziale.

Di seguito le aziende agricole del mercato coinvolte, i prodotti e i numeri di telefono per il contatto: Luca Galeotti (ortofrutta, 348/4744206), Soc. Agr. Parise (riso e prodotti senza glutine, 349/3632914), Luca Tebaldi (prodotti da forno, mostarde, confetture, 3455065086), Sergio Salzani (ortofrutta, 348/5116650), Francesca Borrini (formaggi di capra, 333/4083073), Giuseppe Groppelli (farine e prodotti da forno, 333/1242046), Stefano Zenato (ortofrutta, 338/8062725), Az. Agr. Daolio (ortofrutta, 335/8274770), Emanuele Bonora (ortofrutta, 347/8134846), Nicola Valli (riso, 320/0354909), Luca Alberini (salumi, 335/5710635), Davide Peri (carne bovina, 339/5621618), Giuseppe Bignotti (ortofrutta, 348/2991469), Soc. Agr. Dell’Ibisco (mostarde, confetture pasta fresca, vino, 0376/252960), Sandro Rossetti (ortofrutta, 347/2764122).

È possibile contattare anche anticipatamente le aziende agricole, per concordare una fascia oraria di consegna dei prodotti agricoli.