Covid-19, dal circolo del Pd di Roncoferrarto 2mila euro al “Carlo Poma”

RONCOFERRARO – Il Circolo Pd di Roncoferraro, per aiutare ad affrontare la grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e la nostra provincia, ha effettuato una donazione di 2.000 euro, frutto dell’impegno degli iscritti, dei volontari e dei simpatizzanti, all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova come contributo straordinario alle esigenze del personale sanitario e della struttura ospedaliera.

Un gesto per ringraziare tutti i lavoratori della sanità mantovana «che si stanno adoperando con coraggio per fronteggiare questa drammatica situazione, con l’auspicio che il prefetto provveda a garantire il rispetto da parte di tutte le aziende del protocollo, sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori, di tutela nei luoghi di lavoro, così da evitare che i lavoratori siano sottoposti a rischi evitabili o a dovere scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, garantito a tutti i cittadini dalla Costituzione Italiana». (m.v.)