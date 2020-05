Covid-19, Lega Giovani Lombardia lancia www.giulemanidallalombardia.com

MILANO È online il sito www.giulemanidallalombardia.com, progetto curato dalla Lega Giovani Lombardia, che ripercorre e analizza tutte le fasi dell’emergenza Covid-19 in Regione. La campagna social si chiama “Giù le mani dalla Lombardia”, lanciata oggi dal movimento giovanile del Carroccio.

“Sono state raccontate tante e troppe balle sulla gestione lombarda dell’emergenza e crediamo sia arrivata l’ora di fare un po’ di chiarezza, raccontando una storia un po’ diversa rispetto a una certa narrazione”. Così Alessandro Verri, coordinatore della Lega Giovani Lombardia. “Oggi lanciamo il nostro progetto: un sito web e un documento scaricabile in pdf, formato da 27 slide che approfondiscono 13 argomenti fondamentali, trattati in ordine cronologico, riportando le fonti giornalistiche e ufficiali. Abbiamo ripercorso tutte le fasi, dai primi casi, cui son seguite le accuse di razzismo al Presidente Fontana, passando per Codogno e la mancata istituzione della zona rossa di Bergamo a causa del Governo. E ancora: la verità sui tamponi, i numeri reali dei Dpi, la polemica sulle RSA, fino ad arrivare alle folli richieste di commissariamento della Lombardia.

È un’operazione verità e a partire da oggi diffonderemo questo materiale utilizzando tutti i nostri canali social, con video tematici e approfondimenti grafici sui singoli temi. Per noi è indispensabile fare chiarezza e rendere giustizia a chi ha davvero gestito l’emergenza; i cittadini – conclude Verri – devono sapere chi ha agito nel loro interesse e chi invece ha solo remato contro”.