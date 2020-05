Da Associazione Genitori della casa del sole e dal Comune di Curtatone 100 visiere sanitarie

CURTATONE L’Associazione Casa del Sole Onlus ringrazia la Presidente Laura Amadei dell’Associazione Genitori della Casa del Sole ed il Sindaco di Curtatone Carlo Bottani per la donazione di più di cento Visiere Sanitarie.

La settimana scorsa il sindaco in collaborazione con la Presidente dei genitori si è recato personalmente a prendere le visiere poi consegnate alla Casa del Sole. Si tratta di una donazione importate di strumenti fondamentali che saranno utilizzati nei prossimi mesi quando la Casa del Sole comincerà ad aprire le attività (c’è un gruppo di crisi che sta lavorando a questo obiettivo). Non possiamo quindi che ringraziare il Sindaco che ricordiamo in marzo con l’Associazione Cinesi di Mantova aveva portato diverse mascherine per gli operatori. Grazie quindi a Carlo e Laura, grazie al loro aiuto potremo affrontare questa emergenza e programmare una ripartenza che si profila lunga e complicata.

Uniti riusciremo a superare le distanze e le difficoltà. Insieme siamo parte della grande famiglia di Casa del Sole. Grazie di cuore.