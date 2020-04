De Marchi: “Chi fa controlli al campo nomadi?”

MANTOVA Quanti rom e sinti del campo nomadi positivi al virus? Ci sono ricoverati al Carlo Poma? A chiederlo è il consigliere comunale Luca de Marchi (Fd’I) che sottolinea: «Nel contrasto alla diffusione del Covid-19 è fondamentale che non esistano zone franche su controlli e regole: ci sono luoghi che vanno monitorati e assistiti per non rischiare di ritrovarci con un focolaio del tutto ingestibile a Mantova e che potrebbe mettere ulteriormente a serio rischio la salute dei mantovani».