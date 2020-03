Ciclismo Mtb – Greta Seiwald in luce alla Cyprus Sunshine Epic

MANTOVA Continua a suon di piazzamenti nella top five l’avventura di Greta Seiwald, portacolori del Santa Cruz Fsa Pro Team, nell’edizione 2020 della Cyprus Sunshine Epic. Anche la quarta tappa della prestigiosa manifestazione cipriota, seconda prova sulle lunghe distanze disputata su un tracciato di 63 km con 1.500 mt di dislivello complessivi, consegna all’esperta atleta trentina un 5º posto. Un piazzamento ottenuto anche ieri in coppia con l’azzurra Martina Berta. «Sto bene e anche dopo lo start – afferma Seiwald – Ero là davanti a controllare la situazione. Forse è vero, sto iniziando a trovare il feeling giusto anche sulle lunghe distanze perché mi sono accorta di riuscire a recuperare sempre più velocemente. A metà della salita ho ricevuto istruzioni da parte del Ct della nazionale che mi ha chiesto di portarmi avanti cercando di tenere le ruote della Zakelj e della Batty poco più avanti a me. Ho dato tutto». Oggi si chiude con una prova cross country. Sarà tutta un’altra gara. L’obiettivo di Greta Seiwald sarà quello di portare a termine la prova senza colpi di scena. «Siamo già molto soddisfatte per quanto fatto fino ad ora – ribadisce la campionessa del team di Massimo Tabarelli – ma ciò non significa che tireremo i remi in barca: daremo comunque tutto per provare a fare qualcosa di più».