Dovevano stare in isolamento: trovati in giro a Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, durante gli ormai incessanti controlli del territorio tesi a far rispettare le norme stabilite con il Decreto Legge 8 marzo 2020, recante “Misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’Attività Giudiziaria”, hanno denunciando in stato di libertà per delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 del Codice Penale), inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (art. 650 del Codice Penale) e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale (art. 498 del Codice Penale) due persone, una donna e un uomo, residenti nell’Alto Mantovano.

Nello specifico i denunciati, già sottoposti a regime di isolamento domiciliare fiduciario della durata di 14 giorni, sono stati controllati dai Carabinieri, in occasioni diverse e in orari e giorni differenti, sulla via pubblica, incuranti delle importanti disposizioni ricevute a tutela della salute pubblica. Gli stessi sono stati scoperti a seguito di meticolosi riscontri tecnico-investigativi effettuati dai Carabinieri e dovranno rispondere dei gravi reati che gli vengono attribuiti.

In tale ottica assume ancora più valenza e forza la martellante raccomandazione che i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere rivolgono a tutti i cittadini: “Restate a casa” ed uscite esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità. I controlli saranno sempre più serrati e continueranno senza sosta su tutto l’Alto Mantovano.