Nuovo divieto: non si può uscire dal comune in cui ci si trova

MANTOVA Si comunica che nella giornata odierna (22 marzo 2020) è stata adottata l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno con cui, al fine di limitare ulteriormente la diffusione del contagio da Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi dal Comune in cui attualmente si trovano, sia con mezzi di trasporto pubblici che con mezzi privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Le prescrizioni saranno in vigore sino all’adozione di un nuovo D.P.C.M. per l’attuazione delle misure di contenimento epidemiologico, così come previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 6/2020.

Su disposizione del Prefetto di Mantova, sono già operativi i controlli da parte delle Forze di Polizia lungo le vie di comunicazione.