Tragedia sfiorata a Castiglione. Fiamme in casa per una candela: 12enne salva cani e gatti e dà l’allarme

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri nel centro abitato di Castiglione delle Stiviere. Un incendio è improvvisamente divampato all’interno di un’abitazione privata, minacciando l’incolumità dei residenti e degli animali domestici che si trovavano all’interno dei locali.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata la prontezza di una ragazzina di 12 anni. Non appena si è accorta dello sviluppo delle fiamme e del fumo denso che stava rapidamente invadendo le stanze, la giovane non si è persa d’animo e ha lanciato immediatamente l’allarme al numero di emergenza.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118 unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. La dodicenne, rimasta esposta alle esalazioni della combustione nelle prime fasi del rogo, è stata presa in cura dal personale sanitario e trasportata in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale cittadino a causa dell’inalazione di fumi. Le sue condizioni non desterebbero fortunatamente preoccupazione. In salvo anche i cani e i gatti che erano in casa con lei.

Stando ai primissimi accertamenti condotti dai militari dell’Arma e dai tecnici sul luogo dell’evento, l’incendio sarebbe scaturito per cause del tutto accidentali. L’innesco delle fiamme sembra infatti riconducibile alla probabile accensione di una candela lasciata incustodita all’interno dell’appartamento. Resta da quantificare l’esatta entità dei danni materiali subiti dalla struttura e l’esito delle verifiche sulle condizioni degli animali presenti nell’immobile al momento del fatto.