Al via domani i tamponi nel “drive-in” nell’area camper di Grazie

GRAZIE (Curtatone) – poni molecolari Covid nel “drive-in” o “drive-through” installato a Grazie, nell’area camper. Come già annunciato saranno 300 le auto (inizialmente si pensava a 140 distribuite in due percorsi a serpentone) che potranno accedere ogni giorno alla struttura gestita dal personale dell’ospedale Carlo Poma. Il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 17.30. Per poter effettuare il tampone sarà, però necessario prenotarsi così a non creare sovraffollamenti nell’area camper di Grazie.

Un servizio che, secondo le stime, permetterà di realizzare un tampone ogni due minuti direttamente dall’abitacolo dell’auto dell’utenza. Il tutto in un’area anche accogliente per i cittadini e gli operatori che dispone di tutti i servizi e gli spazi necessari ai sanitari per operare in sicurezza.