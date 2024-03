Torna in centro nonostante il Daspo: 26enne denunciato dai carabinieri

MANTOVA I carabinieri lo hanno fermato per un controllo in piazza Cavallotti e hanno così scoperto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di allontanamento da Mantova, il, cosiddetto Daspo urbano, per dei disordini che aveva creato proprio nella zona del supermercato Carrefour. Un 26enne è stato così denunciato per violazione degli obblighi imposti dal divieto di accesso alle aree urbane. È uno dei provvedimenti presi dai carabinieri di Mantova che nell’ultimo weekend hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio, finalizzato alla prevenzione dell’illegalità diffusa ed in particolare alla prevenzione del fenomeno della cosiddetta “movida selvaggia”. In qursto ambito è stata intensificata la vigilanza nelle zone centrali e periferiche della città, rafforzando la verifica dei luoghi e locali pubblici ritrovo dei giovani. Nel corso dei servizi sono stati eseguiti vari controlli sulle principali arterie stradali, nel corso dei quali si è proceduto alla denuncia in stato di libertà, per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, di quattro persone, a cui è stata ritira la patente di guida tra cui uno è risultato avere un tasso pari a 1,81 g/l (più di tre volte oltre il limite). Un denunciato per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di San Giorgio Bigarello, emesso dal questore di Mantova, per cui nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova quattro giovani trovati in possesso di modica quantità di stupefacenti, nello specifico marijuana e cocaina per uso personale. Complessivamente, nel corso dei servizi sono stati sequestrati poco meno di due grammi di cocaina e 3,7 grammi di marijuana. Inoltre si è proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 35enne per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. L’uomo, fermato da una pattuglia dell’Arma per un normale controllo lungo la pubblica via, sprovvisto di documenti, forniva generalità false. Questi servizi straordinari di controllo del territorio, sono stati disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Mantova al fine di garantire sicurezza ai cittadini, e saranno effettuati anche in futuro.