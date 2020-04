Arriva la app per monitorare il contagio: “Scaricatela ci darà una mano per sconfiggere il virus”

MILANO – Oltre centomila download della App AllertaLOM per il monitoraggio della diffusione del Covid durante la diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie online. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala che in diretta ha parlato con Gerry Scotti, da tempo ‘ambasciatore della ricerca’ a sostegno dell’iniziativa ‘Premio Lombardia è Ricerca’. “Stavo guardando la vostra conferenza e appena avete presentato l ‘app l’ho subito scaricata, non sono un fenomeno con la tecnologia ma – ha spiegato il presentatore – ci ho messo due secondi e ho subito compilato il modulo, che è molto discreto e rispettoso della privacy. Lo consiglio a tutti i cittadini lombardi”. “Da cittadino – ha proseguito il popolare conduttore tv – non la leggo come una violazione della privacy ma come un’estensione delle nostre garanzie, infatti si basa sul codice postale. Siate sinceri nel compilare, aiuterete voi e la vostra famiglia”. “Da cittadino affacciato al balcone – ha detto ancora Scotti – vedo tanta gente in giro, non bisogna mollare l’allarme. Forza, tutti insieme – ha concluso – ce la faremo”. Il vicepresidente Sala ha spiegato, nel corso della diretta, le modalità per scaricare l’app che funziona sia su piattaforma per Ios che su Android, sottolineando che non prevede la geolocalizzazione, garantisce l’anonimato e ha l’obiettivo – raggiunto il milione di utenti – di tracciare una mappa dettagliata della diffusione del virus. I dati raccolti serviranno per l’elaborazione di modelli scientifici.