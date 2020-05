I consigli per un orto perfetto con donne in campo Cia Est Lombardia

MANTOVa Ritrovare il piacere di coltivare un pezzetto di terra realizzando un orto, con la soddisfazione di veder nascere qualcosa di curato e custodito con le proprie mani. Il tutto stando all’aria aperta. Una pratica riscoperta da molti in queste settimane di quarantena. Nell’ambito di Progetto Salute, Donne in Campo Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia ha organizzato due incontri in videoconferenza dal titolo “Ortaggi: origini, caratteristiche, curiosità, aneddoti, proprietà nutrizionali e importanza nella nostra dieta”. A curarli la botanica Maria Rosa Macchiella e la dietista Elena Macchiella. Tante le curiosità svelate nel primo appuntamento, programmato per la serata di ieri. Per tenere lontani i parassiti è consigliato arricchire l’orto con fiori come calendule e tagete ed erbe aromatiche. Infinite le qualità degli ortaggi. Dall’acqua presente nel pomodoro, il 94%, alla vitamina C del peperone, quattro volte quella degli agrumi. Ricordati i benefici apportati dal peperoncino a pressione e circolazione, mentre la melanzana è preziosa per la funzione antiossidante e per le tantissime fibre. La zucchina, tra gli ortaggi più digeribili, ha anche il più basso contenuto calorico. La zucca? Ricca di betacarotene, ottima per la vista. Infine, le patate, ricche di carboidrati complessi e ottimo sostituto di pasta, pane o riso. Tra le particolarità delle cucurbitacee (cetrioli, zucca, zucchina, melone) la possibilità, quando la pianta è giovane, di mangiare anche foglie e fiori, togliendo il pistillo. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno dalle 18 alle 20. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Morena Torelli, presidente Donne in Campo Cia Est Lombardia all’indirizzo mail morena.torelli59@gmail.com o al numero 335.6716791.