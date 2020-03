In città in treno per acquistare prodotti etnici. Multati 5 extracomunitari

MANTOVA Nei giorni scorsi 5 extracomunitari sono stati sorpresi dagli agenti della Polfer in stazione a Mantova, dove erano giunti in treno poco prima. Fermati e interrogati dagli agenti circa il motivo dei loro spostamenti, gli uomini hanno riferito di essere venuti a Mantova esclusivamente per effettuare acquisti in alcuni negozi che commerciano prodotti alimentari etnici. Tutti e cinque, 4 cittadini nigeriani residenti, rispettivamente, a Mozzecane (VR), a Piadena (CR), a San Benedetto Po ed a Castellucchio, ed un cittadino indiano residente a Castel d’Ario, tutti apparentemente in regola con il Permesso di soggiorn sono stati sanzionati a norma di legge.