In Lombardia meno decessi e ricoveri in ospedale. I positivi sono saliti a 71.256, 1.091 più di ieri

MILANO – Prosegue il calo delle persone ricoverate in terapia intensiva, meno 34 rispetto a giovedì, come anche il numero totale dei ricoverati per Covid. Positivo anche il dato relativo ai decessi che, rispetto a quello di ieri, registra un calo di ben 36 unità. Trend positivo, quindi, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia che però continua a ripetere che occorre non abbassare la guardia ma continuare a rispettare le restrizioni.

I DATI DEI CONTAGI:

– i casi positivi sono: 71.256 (+1.091)

– i decessi: 13.106 (+166)

– in terapia intensiva: 756 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.791 (-401)

– i tamponi effettuati: 314.298 (+11.583)

I CASI PER PROVINCIA:

MANTOVA: 3.057 (+35)

Bergamo: 11.002 (+56)

Brescia: 12.475 (+167)

Como: 2.871 (+107)

Cremona: 5.867 (+60)

Lecco: 2.149 (+17)

Lodi: 2.836 (+3)

Monza Brianza: 4.372 (+55)

Milano: 17.689 (+412) d

Pavia: 3.991 (+117)

Sondrio: 1.088 (+32)

Varese: 2.376 (+36)

e 1483 in corso di verifica.