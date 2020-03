Calcio Serie D – Mantova, giocatori in famiglia tra preoccupazioni e dolci attese

MANTOVA Liberi tutti. Ma in questo caso non è sinonimo di vacanza, evasione, svago. Il Covid-19 non allenta la presa, la vita degli italiani è rivoluzionata, sospesa l’attività sportiva. In casa Mantova non hanno potuto che adeguarsi, lasciando liberi i calciatori della prima squadra di lasciare la città e raggiungere le proprie famiglie.

Quasi tutti ne hanno approfittato. Solo in quattro sono rimasti a Mantova: oltre ad Altinier e Tosi, mantovani doc, nell’elenco figurano Dellafiore e Minincleri. Quest’ultimo, tuttavia, in un’intervista alla Voce di pochi giorni fa, ci aveva confidato di essere costantemente in contatto con i parenti in Puglia («la mamma mi chiama 3-4 volte al giorno per sapere come sto»). In due hanno fatto armi e bagagli e lasciato l’Italia: si tratta del portiere Athanasiou, che è volato nella sua Atene; e del giovane americano Ekton, già approdato ad Austin, Texas. L’albanese Haveri ha raggiunto i parenti nel Bolognese, ma potrebbe presto tornare nel suo Paese.

Chi sta vivendo questa fase con un misto di ansia e trepidazione sono Giorgi e Aldrovandi: da un lato la preoccupazione per il Coronavirus, dall’altro la gioia per l’imminente paternità. Entrambi sono al primo figlio: quello di Giorgi verrà alla luce ad Ascoli Piceno tra una decina di giorni; quella di Aldrovandi (che vive a Carpi) è attesa per metà aprile e si chiamerà Beatrice.

Le tre regioni più gettonate dai giocatori biancorossi sono Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. In Piemonte sono tornati Serbouti, Pavan, D’Iglio e Anastasia. Il Veneto ha riaccolto Guccione, Galazzini e Fiumicetti. In Emilia Romagna s’è registrato un vero e proprio esodo: dal parmense Adorni ai cesenati Venturini e Mazzotti, dagli imolesi Musiani e Valentini al già citato Aldrovandi, tornato a Carpi. Anche Finocchio si è trasferito nel Reggiano.

Carminati ha raggiunto la famiglia a Brescia, mentre bomber Scotto è tornato nella sua Sardegna, a Sassari.

Per tutti loro un ritorno a casa, tra spostamenti limitati, regole da osservare e compiti da eseguire. Se da un lato, infatti, il consiglio degli esperti è quello di restare nelle proprie abitazioni, dall’altro gli atleti non possono rimanere del tutto inattivi. A maggior ragione nella situazione di estrema incertezza in cui siamo. Nessuno può prevedere se e quando si tornerà a giocare, per questo lo staff tecnico biancorosso ha disposto per ciascun giocatore una tabella personalizzata per mantenersi in forma. Con la speranza di poterne al più presto fare a meno.