“Lifebrain”: al via i test sierologici in Lombardia

HINTERLAND – A partire da questa settimana, in tutti i centri lombardi Lifebrain (il più grande network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pazienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini le strutture presenti sul territorio lombardo per effettuare i test che verificano la presenza degli anticorpi contro il Covid-19) sarà possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19. Uno sforzo che mira a supportare il sistema sanitario nazionale nella regione più colpita. L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG). «I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e prenotare il test, sapendo che i risultati arriveranno entro 48 ore», spiega Giancarlo Zanoli, regional manager Lifebrain. «Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore 93%. In caso di positività al virus – continua Zanoli – il paziente potrà effettuare presso il nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che al medico responsabile». L’iniziativa lanciata in Lombardia è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha supportato Asl locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre 80mila test tra sierologici e tamponi. Nove i centri presenti nel mantovano, a Mantova, Cittadella, San Giorgio Bigarello, Rodigo, Rivalta sul Mincio, Castellucchio, Castel d’Ario, Ceresara e Poggio Rusco. «In questi mesi – conclude Zanoli – abbiamo supportato, e continueremo a farlo, numerose realtà pubbliche e private, effettuando migliaia di test sia sierologici che molecolari, mettendo al servizio della collettività tutta la nostra esperienza e competenza nell’ambito della medicina di laboratorio».

Matteo Vincenzi