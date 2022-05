Riqualificazione strada contigua a Corte Gatti, presentati i lavori

MANTOVA Presentati oggi a Palazzo di Bagno i lavori di riqualificazione della strada contigua a Corte Gatti di Marmirolo. L’intervento si inserisce tra le opere che di fatto costituiscono il completamento della tangenziale di Marmirolo. Nel progetto generale della tangenziale era infatti previsto un collegamento ciclopedonale tra il paese e la riserva naturale di Bosco della Fontana e quindi con la ciclabile Mantova – Peschiera.

In particolare verrà sistemato il tratto di ciclabile in prossimità del sottopassaggio alla tangenziale.

A illustrare gli interventi sono stati il Presidente della Provincia e il sindaco di Marmirolo.

Si interverrà sull’area circostante all’ingresso del sottopasso. Attualmente vi sono potenziali situazioni di pericolo nella rampa di immissione sul sedime preesistente della ciclabile.

Ad eseguire i lavori, che avranno una durata di circa quaranta giorni sarà l’impresa “Folicaldi” di Borgovirgilio.

Il costo dell’intervento ammonta a 66 mila euro e sarà finanziato con risorse della Provincia all’interno del capitolato di spesa per la tangenziale di Marmirolo.

“Lo sbocco dal sottopasso, per come si presenta oggi è piuttosto stretto e si inserisce su una strada percorsa anche da mezzi agricoli – ha spiegato il sindaco di Marmirolo -, due condizioni che non lo rendono ottimale dal punto di vista della sicurezza. Quindi con la Provincia, che ringrazio per la disponibilità, si è studiato un modo per allargare il passaggio e per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni”.

“E’ un intervento che rappresenta un completamento della tangenziale – ha aggiunto il dirigente dell’Area Lavori Pubblici e trasporti della Provincia Antonio Covino -. Ci siamo resi conto che il passaggio di uscita dal sottopasso è insicuro: la rampa oggi si innesta su una pista ciclabile che è percorsa anche da mezzi agricoli. Dopo la conclusione dell’intervento che ci apprestiamo a realizzare il tratto in cui la rampa sale verrà vietato ai mezzi agricoli che avranno un loro accesso separato. “L’intervento che iniziamo oggi – ha aggiunto il presidente della Provincia – non avrà conseguenze per i residenti dell’area di Corte Gatti e non vi saranno blocchi della circolazione. Sarò nostra cura venire a verificare l’avanzamento dei lavori e soprattutto ci mettiamo da subito alla ricerca dei fondi per la bretellina che consentirà un accesso diretto su via Soave”.

Obiettivo futuro delle due amministrazioni, infatti, è anche migliorare l’uscita da strada Soave su corte Gatti che oggi non è sicuramente ottimale: anche qui è previsto un intervento con la realizzazione di una bretellina per dare maggiore sicurezza.

Già stimati i costi: 1 milione e 200 mila euro di cui un milione sarebbero a carico dell’ente di Palazzo di Bagno e 200 sul bilancio del comune di Marmirolo. Le due amministrazioni sono già al lavoro per reperire le risorse.