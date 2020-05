La Lega “smaschera” i grillini: «Pensino alle mascherine che il Governo ha regalato alla Cina invece di gettare fango sulla Lombardia»

MANTOVA «Il consigliere del M5S, Andrea Fiasconaro, si preoccupi delle mascherine che il suo Governo manda 9 volte su 10 senza certificazione ad uso sanitario. La nostra riserva strategica per il sistema socio-sanitario fortunatamente è ben superiore a quella che lui dice, ma dubito che possa capire visto che appartiene ad un partito il cui leader, alla vigilia della più grande crisi sanitaria di questo Paese, ha deciso di regalare le nostre scorte alla Cina». Ad affermarlo è il consigliere regionale della Lega Alessandra Cappellari, replicando così al collega grillino che ieri, dalle pagine del nostro giornale, aveva lasciato intendere che nei magazzini la Regione Lombardia ha 14,5 milioni di mascherine Fippi. Intanto la Lega mantovana, supportata da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha condannato il recente intervento contro la sanità lombarda del deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi, tanto da costringere il presidente della Camera Roberto Fico a sospendere la seduta. «Un signore indegno di sedere in Parlamento, capace persino di strumentalizzare i nostri morti per gettare fango sulla sanità della Lombardia». Ed è paradossale la condotta del governo giallorosso, che dopo aver “linciato” la Regione per l’ospedale in Fiera, adesso lo trasforma in un modello, tanto che nel decreto Rilancio ci sono 800 milioni per replicarlo ovunque. «Comprendiamo la necessità per Fiasconaro di sviare l’attenzione delle inadeguatezze del Governo attaccando in ogni modo la sanità lombarda – rileva Stefano Nuvolari, responsabile regionale attività produttive di Forza Italia -, ma l’eccellenza del nostro sistema sanitario e delle persone che ne sono la spina dorsale è fuori discussione: la terapia che sembra dare una speranza al mondo, in fin dei conti, è targata Pavia e, orgogliosamente, Mantova».