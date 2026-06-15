Calcio dilettanti – Gran finale di stagione con il Galà del calcio mantovano alla Canottieri Mincio

Mantova Sarà la suggestiva cornice della Canottieri Mincio di Mantova a ospitare stasera, a partire dalle ore 19.30, il tradizionale Galà del Calcio organizzato dalla Delegazione Provinciale di Mantova della Figc. L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo della stagione sportiva 2025/26 e vedrà riunite tutte le società affiliate della provincia, insieme ai vertici del Comitato Regionale Lombardia. Nel corso della serata, oltre al saluto delle autorità sportive e al confronto sui principali temi che accompagneranno l’avvio della stagione 2026/2027, spazio alle attese premiazioni delle società, delle squadre e dei protagonisti che si sono distinti nei rispettivi campionati e nelle diverse categorie dell’attività provinciale. Il Galà sarà anche un’importante occasione di incontro e condivisione tra dirigenti, tecnici, arbitri e addetti ai lavori, chiamati a tracciare un bilancio dell’annata appena conclusa e a gettare le basi per il futuro del calcio mantovano. La Delegazione Provinciale ha rivolto un caloroso invito a tutte le società affinché partecipino numerose a un appuntamento che, come da tradizione, rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione calcistica.

Di seguito l’elenco completo dei premiati.

Coppa Disciplina – 2ª Categoria: New Castellucchio.

3ª Categoria: Correggioli. Juniores: Sporting Pegognaga. Allievi U17: La Cantera. Allievi U16: Mantovana Junior. Giovanissimi U15: Oratorio Redondesco. Giovanissimi U14: La Cantera.

Attività dilettanti e settore giovanile – 2ª Categoria: Moglia. 3ª Categoria: Buscoldo. Juniores: Porto, La Piccola Atene. Allievi U17: San Lazzaro. Allievi U16: San Lazzaro. Giovanissimi U15: Sporting Club, Gonzaga. Giovanissimi Regionali U15: Castellana. Giovanissimi U14: Porto, Mantovana Junior. Calcio a 5: Mantova Ca5 U15 (vincente Coppa Regionale).

Coppa Mantova – Dilettanti: 1° Castiglione, 2ª Castellana,

3° Porto, 4° Suzzara. Juniores U19: 1ª Castellana, 2° Quistello. Allievi U17: Castellana.

Allievi U16: San Lazzaro. Giovanissimi U15: San Lazzaro. Giovanissimi U14: Rapid Olimpia.

Premi speciali – Miglior Arbitro: Davide Ferrarin. Targa Fair Play: Gionata Mazzucchini (Porto Juniores).