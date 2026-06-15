15 Giugno 2026 - 12:49:25
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Confesercenti, basta con le risse in centro storico

MANTOVA Come Confesercenti Mantova monitoriamo le condizioni in cui operano imprese, lavoratori e cittadini che vivono e frequentano la città. Da tempo emergono segnalazioni sempre più frequenti relative ad alcune aree centrali interessate da episodi che incidono sulla percezione di sicurezza e sulla piena fruizione degli spazi pubblici.
Non si intende in alcun modo alimentare allarmismi né mettere in discussione il lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni competenti, che operano con impegno sul territorio.
Non possiamo tuttavia considerare accettabile che risse e episodi di violenza nel cuore della città si trasformino in situazioni ricorrenti. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico: è una condizione essenziale per la qualità della vita, per il lavoro delle imprese e per l’attrattività di Mantova.
Riteniamo importante che il tema della sicurezza urbana continui a essere oggetto di attenzione condivisa, in una logica di prevenzione, coordinamento e presidio costante delle dinamiche che interessano la vita cittadina.
Confesercenti Mantova continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, nell’interesse delle imprese e della comunità locale.

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