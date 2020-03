MANTOVA Tra il 25 e il 27 marzo verranno eseguiti i lavori della prima fase del progetto di modifica della viabilità all’ospedale di Mantova, che consentirà di migliorare la sicurezza di persone e mezzi.

Il presidio sarà interessato da lavori di apposizione di segnaletica verticale e orizzontale per l’inversione del senso di marcia in alcuni tratti dei percorsi interni, nonché per il divieto del doppio senso di percorrenza nel tronco viario di collegamento tra strada Lago Paiolo e via Pompilio.