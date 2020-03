I contagi calano: più 1555 rispetto ai 3200 di sabato. Gallera “Una flebile luce in fondo al tunnel”

MILANO -E’ ancora presto per dirlo ma forse, e dico forse, possiamo dire che si vede una luce in fondo al tunnel. Oggi per la seconda giornata di seguito abbiamo visto in Lombardia un calo dell’aumento dei contagi: più 1555, per un totale di 28.761. In diminuzione rispetto a domenica quando i positivi erano cresciuti di 1691 e sabato invece di ben 3200″. Ad annunciarlo è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera durante il consueto intervento sui sociale dell 17.30. “Ovviamente non possiamo cantare vittoria come non possiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi dobbiamo continuare con le restrizioni. Anche il alcuni presidi ospedalieri i direttori mi hanno detto che tra sabato e domenica ci sono state meno presenze al pronto soccorso, magari è una fatto sporadico oppure, ed è quello che speriamo, si potrebbe trattare di un continuo decrescere dei contagiati. Come detto in precedenza per fare un punto della sitazione riferito ai dati bisogna fare trascorrere ancora qualche giorno. Discorso che vale per i dati specifici delle province”.