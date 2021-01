Giornata della Memoria, eventi in streaming by Piazzalunga

SUZZARA Sarà una Giornata della Memoria celebrata interamente sul web quella organizzata dal centro culturale Piazzalunga di Suzzara, in un mix di proposte teatrali, letterarie, cinematografiche ed approfondimenti. Partendo proprio dal teatro, da oggi fino al sabato sarà on line, su Youtube, il reading a due voci per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni “Presto torneremo a casa”, realizzato da Jessica Bab Bonde, con adattamento e regia di Elena Migliari, che interpreterà l’opera assieme a Matteo Bertoni. I due attori saranno protagonisti anche di un reading per adulti, “La memoria nel cuore”, diretto da Raffaele Latagliata, anch’esso disponibile su Youtube da oggi al 30 gennaio. Per ricevere il link d’accesso alle due letture in modalità web, è necessario scrivere una mail all’indirizzo piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it. Sulla pagina Facebook del centro culturale di viale Zonta sono già stati realizzati in questi giorni dei post con consigli di lettura per bambini e per ragazzi, in collaborazione con le biblioteche di Gonzaga e San Benedetto Po ed assieme alle sezioni Anpi di Suzzara, Motteggiana, Gonzaga e San Benedetto Po. Sul medesimo social network domani, giovedì e sabato l’associazione “Amici del Cinema Dino Villani” realizzerà delle recensioni in modalità video di alcuni dei film più importanti legati alla Giornata della Memoria e alla Shoah, opere che sarà possibile recuperare in streaming su piattaforme come Netflix, Raiplay, Amazon Prime e, perché no, magari noleggiandole proprio in biblioteca. A concludere il ricco programma suzzarese della Giornata della Memoria sarà l’appuntamento del 30 gennaio, alle 11, rivolto agli adulti e agli allievi delle classi quinte dell’Istituto Manzoni con l’incontro dal titolo “Il linguaggio dei campi di concentramento nazisti”, condotto da Rocco Marzulli, archivista e autore del libro “La lingua dei lager”. Per ricevere il link d’accesso all’incontro, anche in questo caso, è necessario scrivere una mail al Piazzalunga. Federico Bonati