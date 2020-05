MANTOVA Otto nuovi contagi oggi nel mantovano secondo i dati forniti ieri sera dalla prefettura, per un totale di 3229 casi da inizio pandemia. Due casi in più a Bagnolo san Vito, mentre gli altri sei sono distribuiti tra castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Roverbella, Suzzara e Viadana. La buona notizia è che ieri in tutta la provincia non sono state registrate nuove vittime del coronavirus.