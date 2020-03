Personale medico, arrivate 1900 domande

MILANO Per quanto riguarda la ricerca del personale, sono arrivate 1900

domande, e 832 sono gia’ state valutate. Continua anche

l’attivita’ di ‘Cross’, 40 pazienti (10 Covid) sono stati

trasferiti in altre Regioni. Proseguono anche gli sforzi per

allestire 500 posti di terapia intensiva e altri 192 posti: 90

siamo in grado di realizzarli in 7 giorni, altri 77 in 11 giorni

e altri 26 in 15 giorni al San Carlo, al Policlinico, al

Niguarda al San Matteo e al San Gerardo). Per sistemarli serve

strumentazione ad hoc “che oggi non abbiamo e non siamo in grado

di recuperare se non attraverso la collaborazione del

Dipartimento nazionale della protezione civile”.