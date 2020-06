Plateatici, la misura era già prevista dal Governo

MANTOVA “Per quanto riguardi i plateatici per bar e ristoranti, è necessario precisare che, diversamente da quanto riferito, tale iniziativa non è della giunta, ma deriva dal Decreto Rinascita del 19 maggio scorso che, appunto all’art. 181, permette tale possibilità fino al 31 ottobre a tutti i ristoranti e bar d’Italia. Non escludo che tale misura sia stata inserita nel cd. PianoMantova, ancora sconosciuto al consiglio comunale, ma non è comunque da ascrivere a questa giunta che, dunque, non può prendersi alcun merito come invece, essendo in campagna elettorale permanente, cerca di fare”. Lo afferma il Vice presidente del Consiglio Comunale di Mantova Tommaso Tonelli