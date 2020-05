Radiologia e centro mammografico: nuove modalità di prenotazione e pagamento

MANTOVA L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova sta progressivamente adottando misure di sicurezza e di distanziamento sociale, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, per l’accesso degli utenti agli ambulatori e alle strutture di diagnostica radiologica in modalità protetta.

A partire dal 18 maggio l’accesso alla segreteria di Radiologia e del Centro Mammografico di Mantova sarà consentito soltanto per l’accettazione degli esami. Non sarà possibile accedere agli sportelli per la prenotazione o per il pagamento del ticket. Sono stati predisposti canali alternativi per limitare gli accessi e garantirne la sicurezza.

Gli utenti in arrivo in segreteria, prima dell’esecuzione dell’esame radiologico o mammografico, resteranno in attesa e a distanza di sicurezza l’uno dall’altro, senza accompagnatore, salvo nei casi di necessità per persone particolarmente fragili o per il genitore con bambino.

La prenotazione degli esami radiologici potrà essere effettuata con due modalità alternative: chiamando il numero 0376.201600 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 10 alle 12; inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica pren.radiologia.mn@asst-mantova.it indicando gli stessi dati.

La prenotazione delle mammografie potrà essere effettuata chiamando il Contact Center Regionale 800 638638, oppure il Centro Mammografico 0376 201975 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Dovranno essere forniti i seguenti dati: nome e cognome, recapito telefonico, eventuale indirizzo mail, indirizzo di casa e codice fiscale.

Gli operatori richiameranno gli utenti per fissare l’appuntamento. Con la prenotazione saranno inoltre inviate le istruzioni per il pagamento del ticket, le eventuali preparazioni per l’esame, l’informativa per il consenso, le istruzioni per il ritiro dei referti.

Il pagamento del ticket, qualora dovuto, potrà essere eseguito attraverso una delle seguenti modalità: sistema PAGO PA; bonifico bancario; sportelli del CUP di Mantova (aperti dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13). Non è ammesso il pagamento in contanti. Saranno accettate soltanto carte di credito e bancomat. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita al momento dell’accettazione nella segreteria di Radiologia o del Centro Mammografico.

Il ritiro del referto e dell’eventuale CD avverrà allo sportello dedicato al CUP di Mantova dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.

Lo sportello di Radiologia per l’accettazione degli esami sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 13.30.