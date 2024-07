MANTOVA E’ stato rintracciato questa mattina Simone Banzi, 19enne di Mantova che era scomparso da casa domenica scorsa. Il giovane è stato trovato in zona Desana (VC) grazie alle segnalazioni fatte tramite social e sarebbe in buone condizioni. I suoi famigliari avevano lanciato un appello già nelle giornata di ieri. Il 19enne era uscito di casa intorno alle 9 di domenica mattina senza documenti, cellulare e soldi e da allora non aveva dato più alcuna notizia di sé.