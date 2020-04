Regione consegna altri 4,5 milioni di mascherine

MILANO In vista della prossima graduale

apertura e, dopo aver distribuito circa 330.000 mascherine agli

addetti delle aziende del trasporto pubblico locale comprese

Trenord e FNM, 100.000 alle Forze di Polizia Locale e agli

addetti alla sicurezza, nei giorni scorsi un altro milione e’

stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e

delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi.

“Regione Lombardia e i nostri instancabili volontari di

Protezione civile – ha detto l’assessore al Territorio e

Protezione civile, Pietro Foroni – stanno compiendo un ulteriore

poderoso sforzo in vista della graduale apertura di alcune

attivita’ per far arrivare a quanti piu’ cittadini possibili i

dispositivi di protezione da Covid19. Con questi 4,5 milioni

siamo arrivati 13 milioni di mascherine. Ricordo infatti che

abbiamo distribuito gia’ 8,5 milioni circa di mascherine

attraverso canali diversi. Di questi circa 400.000 al

volontariato di Protezione Civile, circa 6.500.000 agli Enti

(Comuni, Province, Prefetture, Forze dell’ordine, etc.), circa

600.000 ad altri soggetti ‘distributori’ per la cittadinanza

(farmacie, edicole), altre 330.000 circa alle aziende del

trasporto pubblico locale, e infine, 300.000 agli operatori e

agli addetti delle aziende municipalizzate attraverso la

Confservizi”.

“Ringrazio i Comuni – ha concluso Foroni – e le Province

lombarde per la grande collaborazione che, anche questa volta,

non hanno fatto mancare”.

Ecco nel dettaglio le mascherine in consegna:

Bergamo 368.000

Brescia 400.000

Como 190.000

Cremona 120.000

Lecco 108.000

Lodi 90.000

Mantova 134.000

Milano (solo Provincia) 1 milione

Monza 270.000

Pavia 180.000

Sondrio 60.000

Varese 280.000

Milano (Citta’) 300.000

(+ 1 milione alle aziende di ristorazione e pulizie)

TOTALE 4,5 milioni