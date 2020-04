ReteLunetta per condividere emozioni insieme

MANTOVA Ciao! Qui è Rete Lunetta, al terzo appuntamento (22 Aprile 2020) per condividere insieme

un’emozione ️

MUSICA: con la Banda Città di Mantova riviviamo il concerto di Natale in salsa

pop https://bit.ly/3ac8Tib ��

ARTE: da Caravan Setup uno spazio dedicato alle giovani artiste dei murales al Centro Servizi

di Lunetta https://bit.ly/3eH043k

LETTURE: dalla Biblioteca di Lunetta ci lanciamo nella letteratura per giovani e non con READ

ON Magazine https://bit.ly/2wXFVF1

BAMBINI: Barbara ci racconta “La storia del gatto e del topo che diventò suo amico” sul nostro

canale vimeo https://bit.ly/2zh7Yjv, con Alce Nero costruiamo un Teatro delle

Ombre https://bit.ly/3eHA3Rr e da Lunattiva come fare la Pasta di

Sale https://bit.ly/3eAzNn8 con Francesca

️ASCOLTO: Se ti senti un po’ solo e hai bisogno di parlare con qualcuno, gli Educatori

Professionali di Mantova sono qui per te https://bit.ly/39X2J57 oppure ️Telefono

amico http://www2.telefonoamico.it/

Per news: https://www.facebook.com/retelunetta/ oppure scrivi al 3533468388